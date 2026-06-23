В Туве возбудили дело о краже после проникновения неизвестных в детский лагерь

Фото: МАХ/"МВД по Республике Тыва"

В Туве возбудили уголовное дело о краже после проникновения нескольких мужчин в детский лагерь "Таежный". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пятеро мужчин оказались на территории лагеря ночью и начали проверять у детей карманы, после чего унесли с собой несколько вещей, включая телефон. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленников.

Ранее в Туве 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в лагерь "Орленок" на озере Чагытай и напал на детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". После этого злоумышленника задержали.

При этом, как заявили в Минобразования, тревожная кнопка в лагере работала исправно, а территория была охраняемой. Детям, родителям и сотрудникам лагеря оказана психологическая помощь.

