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22 июня, 08:36

Происшествия

Напавшего на детский лагерь в Туве мужчину задержала полиция

Фото: телеграм-канал "112"

В Туве задержали мужчину, напавшего на детей в лагере "Орленок", сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СК России.

Инцидент произошел в ночь на 21 июня – мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, смог проникнуть в лагерь, который находится на озере Чагытай. Дети получили телесные повреждения, однако их тяжесть не указывается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, после чего назначат меру пресечения. Помимо этого, сейчас следователи устанавливают мотивы преступления, для этого они проводят необходимые следственные действия.

При этом ранее в Минобразования заявили, что тревожная кнопка в лагере была исправна, ее проверяли 18 июня, а территорию охраняли штатные сторожа. Детям и сотрудникам лагеря, а также родителям оказали психологическую помощь, при этом никто из воспитанников не захотел покинуть лагерь досрочно.

В связи с инцидентом власти Тувы проведут внеплановую проверку мер безопасности во всех детских лагерях республики. В самом "Орленке" уже провели дополнительный инструктаж персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях.

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