После нападения на детей в лагере "Орленок" в Туве проверят все детские лагеря региона

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Власти Тувы проведут внеплановую проверку мер безопасности во всех детских лагерях республики после нападения мужчины на воспитанников лагеря "Орленок" на озере Чагытай. Об этом ТАСС сообщил министр образования региона Алексей Сазан-Оол.

По его словам, 22 июня специалисты Минобразования совместно с администрациями районов проверят стационарные лагеря на предмет обеспечения безопасности. Также в самом "Орленке" уже провели дополнительный инструктаж персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях.

"Дал замечание в адрес учредителя – профсоюза работников культуры – они обязаны усилить меры для обеспечения безопасного пребывания детей и работников в лагере, очевидно, что их было недостаточно, произошло упущение, результатом которого стал этот вопиющий случай", – сказал Сазан-Оол.

Инцидент в региональном детском лагере произошел в ночь на 21 июня. Мужчина 2001 года рождения, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию лагеря, нанес телесные повреждения детям и повредил мебель. Сотрудники лагеря задержали его до прибытия полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В Минобразования также заявили, что тревожная кнопка в лагере была исправна и проходила проверку 18 июня, а охрану объекта осуществляли штатные сторожа. После инцидента детям, их родителям и сотрудникам лагеря оказали психологическую помощь. При этом воспитанники остаются в лагере, так как желающих досрочно покинуть смену нет.