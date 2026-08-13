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13 августа, 09:15

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Детеныш овцебыка родился в Московском зоопарке

Видео: MAX/"Московский зоопарк"

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском в начале июля появился на свет детеныш овцебыка – самец. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Новорожденный стал потомством пары ямальских овцебыков, которые прибыли в центр из природного парка "Ингилор". Зоологи обнаружили малыша утром во время ежедневного обхода.

Детеныш чувствует себя хорошо и демонстрирует спокойный характер. Он не боится зоологов и большую часть времени проводит рядом с матерью. Ежедневно семья приходит к кормовой зоне, где сотрудники оставляют свежую траву – это помогает укреплять доверие животных и служит дополнительной подкормкой.

Рождение потомства у ямальских овцебыков стало важным этапом совместной программы Московского зоопарка и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Животные прибыли к нам в прекрасном состоянии, быстро адаптировались, и рождение первого детеныша – лучшее тому подтверждение", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что получение потомства от особей с высокой генетической изменчивостью крайне важно для поддержания резервной популяции вида в России, и выразила надежду, что этот случай станет первым в череде успешных размножений.

Ранее детеныш родился у капибар Малой и Кузьмы из Московского зоопарка. Теперь у гостей зоосада появилась возможность прийти и познакомиться с новым обитателем, так как детеныш уже гуляет в вольере.

Роды у капибары прошли естественно и без осложнений. Самка самостоятельно позаботилась о новорожденном и приступила к его вскармливанию.

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