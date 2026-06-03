В Перове пресекли работу подпольного детсада в квартире жилого дома

Фото: МАХ/"ГКУ "Московская безопасность"

В районе Перово сотрудники "Московской безопасности" совместно с полицией, комиссией по делам несовершеннолетних и представителями управы пресекли деятельность подпольного детского сада, незаконно работавшего в квартире жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ.

В ходе оперативного мероприятия в помещении на Перовской улице обнаружили шестерых детей дошкольного возраста и присматривавшую за ними женщину. Всех доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Квартиру опечатали, материалы проверки передали в прокуратуру.

В ГКУ "Московская безопасность" подчеркнули, что подобные заведения представляют серьезную угрозу для детей, так как работают без лицензий и надзора, а персонал не всегда имеет необходимую квалификацию и допуск к работе с несовершеннолетними. Специалисты продолжают взаимодействовать с правоохранительными органами для выявления таких нарушений.

Ранее уголовное дело о неисполнении обязанностей воспитания детей возбудили в Туве после того, как четверым воспитанникам детсада сделали уколы. По данным МВД, неизвестный поставил инъекции в область ягодиц четырем детям 4–5 лет. Сами дети рассказали родителям, что уколы им делали в туалете воспитатель и его помощник.