В Туве завели дело после сообщений об уколах воспитанникам детсада

Уголовное дело о неисполнении обязанностей воспитания детей возбуждено в Туве после того, как четверым воспитанникам детсада сделали уколы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел днем 18 мая. По данным ведомства, неизвестный сделал уколы в области ягодиц четырем детям в возрасте 4 и 5 лет. Таким образом он причинил им физическую боль.

При этом сами дети рассказали родителям, что уколы им ставили в туалете воспитатель и его помощник. После этого матери несовершеннолетних обратились в полицию.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и допрашивают сотрудников детсада, а также родителей детей.



В свою очередь, следователи возбудили еще одно уголовное дело – о халатности. По данным пресс-службы СУ СК РФ по региону, в детсаду Кызыла применяются недозволительные методы воспитания, сопряженные с применением насилия в отношении детей.



В связи с этим проводятся следственные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося, а также условия, способствовавшие нарушению прав малолетних. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения.

Ранее к четырем годам колонии приговорили женщину по делу об истязании малолетней девочки под Новосибирском. По данным региональной прокуратуры, в июне 2024 года супружеская пара присматривала за тремя детьми знакомой в одном из сел Новосибирского района, пока та находилась в командировке.

Пара утверждала, что в теле девятилетней девочки живет некая сущность, и приняла попытку ее изгнать. Последующие четыре дня пара не кормила ребенка твердой пищей, а также принуждала стоять обнаженными ногами на крапиве. Девочку регулярно избивали.

Кроме того, мужчина за короткий период времени насильно влил малолетней около восьми литров воды, спровоцировав отравление. Ребенок скончался в больнице.

Мужу россиянки инкриминировали убийство несовершеннолетней с особой жестокостью, однако в 2025 году он умер в следственном изоляторе. В связи с этим уголовное дело в отношении него было закрыто.

