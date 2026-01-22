Форма поиска по сайту

22 января, 15:43

Происшествия

В США мать 9 лет не выпускала детей из дома, чтобы они не выросли

Фото: 123RF.com/photovs

В американском Нью-Йорке женщина около 9 лет не выпускала своих сыновей из дома, чтобы они навсегда "остались малышами". Об этом сообщает New York Post.

В материале сказано, что 64-летнюю женщину по имени Лиссетт Сото Доменек, арестовали. Как рассказали в прокуратуре, близнецы, будучи в изоляции, не получили полноценного питания, образования и медицинской помощи. Также они ни с кем не общались.

Отмечается, что сейчас им по 14 лет, мать держала их в квартире с 2016 по 2025 годы. Расследование начали после того, как специалисту по защите детей из городской службы направили несколько анонимных сообщений.

По информации прокуратуры, братья были очень истощены. Вес одного из них составлял примерно 24,5 килограмма, второго – около 23 килограммов. Уточняется, что один из мальчиков имеет расстройство аутистического спектра, при этом он не получал помощи специалистов.

В квартире не было еды и вещей для подростков, добавили прокуроры. Там были найдены только каши для детей, бутылочки и игрушки для малышей. Соседи рассказали, что детей практически не видели и думали, что те находятся на домашнем обучении. Некоторые поделились, что недавно умерший отец близнецов заявлял о намерении оградить семью от окружающего мира.

По словам окружного прокурора Бронкса Дарсел Кларк, обвинения в адрес женщины крайне тяжелые, так как она постоянно лишала детей базовых условий для жизни. Она добавила, что братья получат всю необходимую помощь.

Ранее в США 14-летняя девочка скончалась от истощения после попыток матери спасти ее от коронавируса. Во время пандемии коронавируса женщина перевела дочь на домашнее обучение. За 4 года девочка выходила из дома лишь дважды и практически не получала еды.

