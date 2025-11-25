В США девочка скончалась из-за попыток матери защитить ее от коронавируса

Фото: 123RF.com/joseh51

В США 14-летняя девочка скончалась после попыток матери спасти ее от коронавируса, сообщает издание Mirror.

В материале сказано, что во время пандемии коронавируса женщина забрала дочь из школы и решила перевести ее на домашнее обучение. Она объяснила это решение желанием защитить ребенка от заражения.

По данным следователей, за последние четыре года девочка выходила из дома лишь дважды и практически не получала еды. Ребенок умер от истощения. При этом за несколько дней до смерти она уже не могла самостоятельно передвигаться. Отмечается, что мать, зная о потребностях дочери, намеренно не обеспечивала ее необходимым.

Свою вину в суде женщина признала. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен 25 февраля 2026 года.

