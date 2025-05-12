The Independent: в США женщина в День матери раздавала детям в парке конфеты с наркотиками

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В американском штате Иллинойс женщина в День матери раздавала детям в парке конфеты с наркотиками. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Independent.

Подозрительную женщину заметили в парке Pleasant Run/Four Acres 11 мая. По данным полиции, дети ее не знали. После конфет, предложенных незнакомкой, по меньшей мере четверо детей пожаловались на усталость и вялость. У одного оказался положительный результат теста на тетрагидроканнабинол (ТГК).

В ходе обысков в парке правоохранители нашли шоколад с наркотическим веществом. Как рассказали очевидцы, конфеты раздавала толстая женщина в возрасте 50–60 лет с синим крестом и тату на плече. Теперь ее ищет полиция.

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