Мужчина выиграл 13 миллиардов рублей в лотерею и оказался в тюрьме

Фото: Pinellas County Jail

В США 50-летний Джеймс Фартинг выиграл в лотерею крупнейший приз в истории штата Кентукки и оказался в тюрьме через четыре дня, сообщает People.

Уточняется, мужчина выиграл 167,3 миллиона долларов (13,5 миллиарда рублей) в розыгрыше, который прошел 26 апреля. Фартинг играл вместе с матерью, а 28 апреля они пришли за выигрышем и сфотографировались с победным чеком.

По информации СМИ, два дня спустя полиция получила информацию, что он был арестован в отеле города Сент-Пит-Бич. Победитель лотереи и его возлюбленная устроили драку с постояльцами и нанес одному из них несколько ударов по лицу. Замшерифа пытался разнять драку, но Фартинг ударил его ногой в лицо.

Кроме того, мужчина сбежал с места инцидента, но его вскоре задержали. Как выяснили позже сотрудники полиции, Фартинг ранее находился в заключении за кражу и торговлю наркотиками и вышел на свободу по УДО в 2024 году. Ему предъявлено обвинение о нападении на сотрудника полиции при исполнении и нарушении условий УДО, а также обвинение еще в двух более мягких нарушениях.

Ранее россиян предупредили об использовании мошенниками фейковых лотерей и розыгрышей для обмана граждан. По информации МВД РФ, эти схемы являются одними из самых популярных и реализуются они с помощью спам-рассылок. Правоохранители указали, что если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный на это федеральный орган и получение призов никто не обещает, то вероятность потери денежных средств сильно увеличивается.