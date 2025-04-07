МВД России предупредило о мошеннических лотереях и розыгрышах

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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило россиян об использовании мошенниками фейковых лотерей и розыгрышей для обмана граждан. Это сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

По информации МВД РФ, данные схемы являются одними из самых популярных и реализуются они с помощью спам-рассылок. В качестве примера ведомство привело лотерею с яркой обложкой, тремя бесплатными "вращениями" и выигрышем крупной суммы. Однако для получения денег мошенники требуют оплатить "пошлину на выигрыш".

В связи с этим правоохранители указали, что если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный на это федеральный орган и получение призов никто не обещает, то вероятность потери денежных средств сильно увеличивается.

Также в ведомстве объяснили, что условия любой лотереи, а также ее сроки и призы должны быть четко прописаны. Кроме того, участие граждан в розыгрышах должно подтверждаться бумажным или электронным билетом, добавили в МВД РФ.

При этом правоохранители обратили внимание на то, что с 2014 года государственные и частные лотереи в стране находятся под запретом.

"Несовершеннолетним участие запрещено", – уточнили в ведомстве.

Ранее эксперты предупреждали людей об использовании мошенниками имен российских звезд для вовлечения граждан в фейковые лотереи. По словам аналитика Марии Синицыной, переходя по указанной ссылке, пользователь попадает на ресурс, где ему предлагают открывать коробочки с призами.

После нескольких безуспешных попыток выпадает денежный приз. Затем от жертвы просят ввести данные карты, на которую якобы переведут выигрыш. Спустя время сайт выдает ошибку отправки, поэтому от пользователя с каждым разом требуют совершать новые платежи. Таким образом, жертва лишается всех средств.

