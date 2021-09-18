Мошенники вновь начали обманывать россиян через сайты-клоны известных брендов

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Мошенники снова начали создавать огромное количество сайтов-клонов известных торговых сетей, чтобы проводить среди россиян фальшивые розыгрыши. Об этом со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщает газета "Коммерсант".
Уточняется, что в сентябре появилось 15 сайтов, копирующих официальные порталы ряда известных брендов, включая Wildberries, "Ашан", DNS, "Бристоль" и Tele2. Как сообщили в Infosecurity a Softline company, это самая массовая атака на клиентов ритейла в текущем году. В среднем в день появляется от трех до пяти новых мошеннических сайтов.
В свою очередь сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач сообщил, что сейчас у "Связного" зарегистрировано 43 поддельных домена, у Wildberries – 61. Большинство таких ресурсов, отметил эксперт, находятся в иностранных доменных зонах.
Отмечается, что все поддельные сайты, которые появились в этом месяце, сделаны по единому шаблону, они предлагают пользователю поучаствовать в "денежной лотерее".
Для получения выигрыша потенциальной жертве предлагается отправить ссылку на сайт-клон своим знакомым. Пользователю также могут предложить ввести данные банковской карты и код из СМС-оповещения. После этого злоумышленники смогут получить доступ к личному кабинету онлайн-банка.
Ранее сообщалось, что количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов за последний месяц лета выросло на 11% по сравнению с июлем. Специалистам удалось выявить в августе 580 поддельных сайтов.
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