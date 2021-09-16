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Москва 24

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Общество

07:45

Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже билетов в театр

культура общество видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

Начало театрального сезона омрачают сайты-подделки. Различить их обычному человеку сложно, а вот с деньгами расстаться легко – на левых сайтах билеты продают порой в несколько раз дороже.

Дизайн сайта мошенников от настоящего можно отличить только по незначительным деталям, говорят эксперты. Там может быть другим всего лишь один символ или картинка. Доменное имя также может отличаться на одну букву.

Пользователям советуют внимательнее выбирать ресурсы и покупать билеты только в проверенных местах. Для этого можно позвонить в кассы театров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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