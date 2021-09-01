Суд в Москве заочно арестовал организаторов продажи билетов в театры через сайты-двойники

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Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте предпринимателя Андрея Хартанюка и его матери Ирины Хартанюк по обвинению об организации продажи билетов в театры и на футбольные матчи через поддельные сайты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.
Она пояснила, что все фигуранты дела объявлены в международный розыск. По данным следствия, за три года они продали по завышенным ценам билетов на 1 миллиард рублей.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы на два месяца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленных в международный розыск Хартанюка Андрея Вячеславовича и Хартанюк Ирины Владимировны с момента их экстрадиции на территорию РФ", – сообщила Морозова.
Также суд продлил до 14 ноября арест третьему фигуранту дела – Алексею Куринову.
Ранее эксперты компании BI.ZONE в период с июня по август зафиксировали десятикратный рост числа поддельных доменов известных театров. По результатам анализа было установлено, что к концу лета число таких ресурсов достигло 351. Помимо этого, в поисковиках обнаружили еще 319 ссылок на мошеннические сайты.
СК пресек деятельность мошенников, которые продавали билеты в театры через сайты-двойники
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