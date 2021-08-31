Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:39

В столице полиция задержала мужчину за получение кредита по поддельным документам

происшествия

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Полиция задержала подозреваемого в получении кредита в 13,5 миллиона рублей в одном из столичных банков по поддельным документам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Уточняется, что за получением кредита злоумышленник обратился в один из столичных банков в 2019 году.

"Когда мужчина перестал оплачивать кредит, сотрудники банка обнаружили, что представленные документы выданы на другое лицо и являются подложными", – говорится в сообщении.

Оперативники задержали 40-летнего злоумышленника в одном из столичных аэропортов. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассказали о новом способе взлома украденных банковских карт Mastercard и Maestro без ПИН-кода. Для нового сценария требовались два смартфона на операционной системе Android, а также специальное приложение.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать