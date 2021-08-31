В столице полиция задержала мужчину за получение кредита по поддельным документам

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Полиция задержала подозреваемого в получении кредита в 13,5 миллиона рублей в одном из столичных банков по поддельным документам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Уточняется, что за получением кредита злоумышленник обратился в один из столичных банков в 2019 году.

"Когда мужчина перестал оплачивать кредит, сотрудники банка обнаружили, что представленные документы выданы на другое лицо и являются подложными", – говорится в сообщении.

Оперативники задержали 40-летнего злоумышленника в одном из столичных аэропортов. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассказали о новом способе взлома украденных банковских карт Mastercard и Maestro без ПИН-кода. Для нового сценария требовались два смартфона на операционной системе Android, а также специальное приложение.