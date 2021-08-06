Мошенники научились красть деньги, зная лишь номер телефона жертвы

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Мошенники в России начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Обозреватель международного разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский рассказал, что сначала мошенники покупают фейковые аккаунты, затем применяют методы социальной инженерии под конкретную жертву.

Мошенникам достаточно выяснить номер телефона собеседника, чтобы подготовить поддельную доверенность на перевыпуск сим-карты. Чаще всего с этой целью выбирают удаленные офисы оператора в других регионах.

После этого злоумышленники обращаются в банк от имени своей жертвы, чтобы якобы восстановить утерянный пароль об приложения. Так как аутентификация происходит по мобильному номеру, мошенники сразу получают полный доступ к карте клиента.

Для борьбы с таким способом подлога эксперты советуют выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора. У третьих лиц изначально не будет к нему доступа. Дополнительно рекомендуется пользоваться push-уведомлениями в приложении вместо СМС-подтверждений.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенничества с микрозаймами. Пользователь банковской карты в этой ситуации может не знать, что на его имя взяли кредит.

