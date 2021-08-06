Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита

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Мошенники в РФ стали применять новый способ обмана с деньгами – несанкционированные самим клиентом микрозаймы. Об этом сообщает "Российская газета".

С такой ситуацией столкнулся инженер из Твери. Неизвестный перевел ему 45 тысяч рублей. Вернуть их мужчина не смог, поскольку не знал реквизиты перевода. Позже ему позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города с просьбой погасить заем.

Позднее к инженеру обратились коллекторы из Ростовской области. Собеседники утверждали, что купили долг в виде начисленных за микрозайм процентов – каждые сутки сумма росла на 3%.

Как объяснила юрист Анна Юфа, неожиданное поступление средств на карту следует зафиксировать в банке. Требуется также выяснить реквизиты отправителя и, если им окажется МФО, написать заявление о непричастности к переводу и отсутствии договора на займ.

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