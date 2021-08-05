Эксперт рассказал, как защитить документы от кибератак

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Фото: depositphotos/minervastock
Вынужденный переход на удаленный формат работы, с которым в период пандемии столкнулись многие компании, увеличил популярность облачной передачи данных. Вместе с этим участились и случаи кибератак. Партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм", как защитить важные данные и секретные документы.
По словам специалиста, для безопасной передачи файлов подойдут программы шифрования документов, создающие специальный ключ, при помощи которого файл запечатывается на стороне отправителя и распечатывается получателем.
"Открытие документа с таким уровнем шифрования возможно только через программу, в которую этот сертификат был заранее загружен", – отметил Мясоедов.
Также эксперт порекомендовал использовать мессенджеры, предлагающие общение peer-to-peer. Это позволяет обходить внешние сервера при передаче данных, благодаря чему файлы не проходят через третьих лиц.
Ранее специалисты назвали стоимость личных данных россиян на черном рынке. Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд сообщил, что больше всего мошенники зарабатывают на пробивах банковских данных граждан – их стоимость варьируется от 3 до 18 тысяч рублей.
За 2020 год россияне потеряли 10 миллиардов рублей из-за кибермошенников
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