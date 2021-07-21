Названа стоимость личных данных россиян на черном рынке

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Больше всего мошенники зарабатывают на пробивах банковских данных россиян, их стоимость может варьироваться от 3 до 18 тысяч рублей, рассказал начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд. Об этом сообщает РИА Новости.

Высокая цена, по словам эксперта, может быть и у уникальных данных – от 5 до 30 тысяч рублей. Он напомнил, что в апреле текущего года мошенники готовы был продать информацию о заявках на кредит клиентов банка Дом.РФ за 100 тысяч рублей. Устаревшие данные злоумышленники могут публиковать бесплатно или за символическую плату, добавил эксперт.

Как рассказал руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев, стоимость персональных данных абонентов зависит в том числе от детализации информации и актуальности данных.

"Например, недобросовестный сотрудник салона сотовой связи или операторского офиса может подготовить справку об абоненте – с указанием основных персональных данных – за 500–1000 рублей, в то время как детализация вызовов абонента за несколько месяцев может стоить 10–20 тысяч рублей и даже выше", – рассказал Арсентьев.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев назвал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники. По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. Злоумышленники пытаются получить у своей жертвы персональные данные или уговорить перевести средства.