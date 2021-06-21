Специалист рассказал о возможных сценариях утечки персональных данных

18:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Центра экспертизы компании R-Vision Всеслав Соленик назвал основные сценарии утечки персональных данных. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам специалиста, следует опасаться ошибок или недобросовестных действий сотрудников компании или партнеров организации. Кроме того, опасность представляет взлом IT-инфраструктуры со стороны злоумышленников.
"Также мошенники могут узнать персональные данные от самих граждан, заманивая их различными бонусными программами, выгодными предложениями и прочим", – заявил Соленик.
Эксперт добавил, что техническая неграмотность россиян может спровоцировать ненамеренную передачу мошенникам личных данных.
Ранее управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский предупредил россиян о случаях мошенничества с бесплатными "медобследованиями". Подобные услуги предлагают неблагонадежные организации и структуры-однодневки.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
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