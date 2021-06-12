В полиции рассказали о мошенничестве под видом покупателей и продавцов

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Полиция Москвы предупредила о росте числа мошенников, которые крадут деньги у людей под видом продавцов и покупателей на сайтах частных объявлений. Об этом сообщает ТАСС.

"Если вы решили купить товар с рук или продать ненужную вам вещь, будьте внимательны. Мошенники нередко выдают себя за покупателей или продавцов", – напомнили в столичной полиции.

По словам правоохранителей, схема обманщиков подразумевает объявление о продаже товара или оказании каких-либо услуг. Если находится заинтересованный пользователь, ему предлагает внести предоплату на виртуальный кошелек, тем самым похищая средства.

Россиянам напомнили, что перед покупкой с рук необходимо изучить отзывы о продавце, а также проверить, когда был создан сайт или частный магазин, выставивший на продажу товар или услугу. Например, если портал существует меньше месяца, то лучше отказаться от покупки.

В полиции также напомнили о возможности проверить продавцов и покупателей в "черных списках". Мошенники зачастую пользуются тем, что могут создавать фальшивые страницы с минимумом информации.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук ранее рассказал, как стать "невидимым" для сетевых мошенников. По словам специалиста, для регистрации в отдельных сервисах, особенно в социальных сетях, стоит использовать ранее не примененную электронную почту.