Назван способ стать "невидимкой" для мошенников в интернете

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Мошенники, которые орудуют в интернете, чаще всего начинают нападение с получения доступа к электронной почте, поэтому нужно сделать ее "невидимой" для злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

"Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была "засвечена", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что почта может быть "ключом" ко всем аккаунтам в социальных сетях, поэтому злоумышленники могут получить к ним доступ, нажав кнопку "вспомнить пароль". Помимо этого, эксперт рекомендует не указывать "секретную" почту в банковских договорах.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства денег – потенциальным жертвам и их родственникам они угрожают расправой, а также подсылают к ним подставных участковых.