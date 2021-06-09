В России появились "терпеливые" телефонные мошенники

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Россияне стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, в связи с чем злоумышленники начали разрабатывать более "терпеливые" схемы, которые могут длиться две-три недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

"Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", – уточнил он.

Из-за этого в последнее время появился новый вид преступления под видом трудоустройства на работу, отметил специалист. Появился "рекрутер", предлагающий устроиться на высокооплачиваемую работу. Он очень долго убеждает соискателя, общается с ним несколько дней, может даже устроить видеоконференцию для собеседования. По ее результатам многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой.

"Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию – и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственников. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог – похищение денежных средств", – рассказал эксперт.

Кузнецов рекомендовал тем, кто столкнется с таким мошенничеством, не стесняться перепроверять всю информацию.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин ранее объяснил, как защититься от навязчивой рекламы по телефону. По словам специалиста, необходимо попросить операторов отписать номер от рассылки. Также следует пользоваться настройками конфиденциальности в смартфоне.