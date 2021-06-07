Россиянам рассказали о "сценарии оболванивания" мошенниками

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Каждый десятый звонок на городской или мобильный телефон может быть мошенническим, в целом россиянам за день звонят не менее 100 тысяч раз, а средняя сумма, которую телефонные злоумышленники крадут у клиентов банков, составляет 8–10 тысяч рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, телефонные звонки и фишинг по-прежнему остаются лидирующими видами мошенничества. При этом большая часть россиян продолжает испытывать доверие, сообщает газета "Известия".

"Ничего принципиально нового не появилось. Но точно появились новые сценарии оболванивания, погружения в страхи, в испуг и придумывание новых достоверных версий", – рассказал он.

Кузнецов отметил, что к их числу относятся звонки от якобы службы безопасности банка, из правоохранительных органов, а некоторые мошенники придумывают легенды, когда убеждают своих жертв в том, что они принимают участие в спецоперации по поимке преступников.

Ранее специалисты определили график работы российских телефонных мошенников. Удалось выяснить, что злоумышленники ходят на обед и отдыхают в майские праздники.

До этого сообщалось, что новый ресурс для борьбы с мошенниками под названием "Мышеловка" начнет работу в России. По словам специалистов, платформа даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. При этом собранные данные будут отправлять в Центробанк и правоохранительные органы.