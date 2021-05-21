Эксперты определили график работы российских мошенников

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Эксперты определили график работы российских телефонных мошенников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой заявление компании Bi.Zone.
Как рассказал директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин, график работы злоумышленников имеет сходство с графиком обычных офисных сотрудников.
"Они приходят на работу к 10:00, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время", – подтвердил Волошин.
Он отметил, что в среднем за один день фиксируется от 6 до 10 тысяч звонков от мошенников. При этом в субботу их число уменьшается до 2 тысяч, а в воскресенье – до нескольких сотен.
Чаще всего злоумышленники звонят в два промежутка времени – с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00.
В исследовании компании отмечается, что в период майских праздников число звонков от злоумышленников уменьшилось в 10 раз. При этом в промежуточные нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы число звонков вновь возросло до 4 тысяч в сутки.
Ранее сообщалось, что новый ресурс для борьбы с мошенниками под названием "Мышеловка" начнет работу в России. По словам специалистов, платформа даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. При этом собранные данные будут отправлять в Центробанк и правоохранительные органы.
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