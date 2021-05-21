Сервис для борьбы с мошенниками планируют запустить в РФ

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В России запускается ресурс для борьбы с мошенниками. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, новый ресурс под названием "Мышеловка" даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. Собранные данные будут отправляться в Центробанк и правоохранительные органы.

Пострадавшие также получат возможность изучить алгоритм действий в сложившейся ситуации. Кроме того, на платформе будет размещена необходимая информация о преступных схемах.

Как рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, часто жертвы злоумышленников не знают, куда обращаться в случае мошенничества.

"Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, поскольку не верит, что мошенников найдут и вернут деньги", – сказала эксперт.

Специалисты предполагают, что новая платформа будет полезной для россиян. Они понадеялись, что запуск ресурса не станет разовой акцией.

Презентация платформы "Мышеловка" пройдет на Российском интернет-форуме.

Ранее в Москве нейтрализовали банду телефонных мошенников, которая обманывала пенсионеров, предлагая им выплаты за ранее купленные ими лекарства и оказанные медицинские услуги. Злоумышленники представлялись сотрудниками Банка России или Арбитражного суда.