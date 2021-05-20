В Москве выявили мошеннический call-центр, предлагавший выплаты после покупки лекарств

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В Москве нейтрализовали банду телефонных мошенников, которая обманывала пенсионеров, предлагая им выплаты за ранее купленные ими лекарства и оказанные медицинские услуги. Об этом рассказали в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на обнаружении и предотвращении кибератак.

Злоумышленники представлялись сотрудниками Банка России или Арбитражного суда.

"Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники не только называли имя и адрес, но и стоимость приобретенного ранее лекарства. Компенсацию от государства можно было получить, лишь оплатив госпошлину в размере 15% от суммы возврата, страховой взнос или налог", – говорится в сообщении.

Таким образом, мошенники похищали у пенсионеров суммы от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Операция по задержанию мошенников заняла у уголовного розыска и Росгвардии два дня. Выяснилось, что семеро задержанных отвечали за телефонные разговоры с пожилыми людьми, еще девять помогали выводить похищенные средства. В числе жертв банды не меньше 50 человек. Помощь провоохранителям оказывали эксперты компании Group-IB. На преступников смогли выйти после задержания участников другой группировки, с которой те обменивались базами обзвона и скриптами для ведения переговоров.

Ранее стало известно о самой крупной сумме, которую сумели украсть телефонные мошенники у одного человека. У 54-летней женщины похитили 380 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками банка и заявили, что намерены спасти деньги клиентки. В течение месяца женщина снимала средства со своего счета и отправляла их мошенникам.

