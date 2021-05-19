Стала известна рекордная сумма хищения телефонными мошенниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телефонные мошенники украли у россиянки почти 400 миллионов рублей. Инцидент произошел в прошлом году, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, жертвой преступников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка.

Велигодский рассказал, что злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации. Они заявили, что собираются "спасать деньги". Женщина согласилась и рассказала, что у нее на счету лежит четырнадцать миллионов рублей.

"Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем", – рассказал представитель Сбербанка.

Затем россиянка сообщила, что на счету в другом банке у нее хранятся еще 380 миллионов рублей. Звонившие заявили, что с ней свяжется "сотрудник ФСБ" и "будет заниматься" этим вопросом. В результате жертва в течение месяца снимала деньги и отправляла их злоумышленникам.

Ранее стало известно, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

До конца года на портале госуслуг появится сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников. В Госдуме заявили, что для запуска сервиса необходимо законодательное подкрепление.

