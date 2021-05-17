Эксперты выявили резкий рост мошеннических звонков от псевдосиловиков

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В апреле мошенники стали в четыре раза чаще звонить банковским клиентам от имени представителей МВД, госструктур и ЦБ, сообщает РБК со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

В прошлом году такая тенденция не прослеживалась, подобных случаев было не так много, заявили специалисты.

Как рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев, пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. Он добавил, что в мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности.

"Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

До конца года на портале госуслуг появится сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников. В Госдуме заявили, что для запуска сервиса необходимо законодательное подкрепление.

