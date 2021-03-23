Сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников появится на портале госуслуг до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис, с помощью которого россияне смогут пожаловаться на спам, фишинг и мошенников, появится в 2021 году на портале госуслуг. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступностью.

По его словам, для запуска сервиса необходимо законодательное подкрепление. Телеком-операторы должны отследить соответствующий звонок, если его совершают с помощью телефонной связи, а также заблокировать его, если он идет из мест лишения свободы.

"И при этом до конца года мы на госуслугах уже сделаем, может быть, и раньше, соответствующий сервис, где граждане смогут пожаловаться в том числе на спам, на мошеннические действия, на фишинг", – уточнил Паршин.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества со стороны лжесотрудников СК. Уточнялось, что злоумышленники, представляясь следователями, вводят жертв в заблуждение. Во время телефонного разговора они просят перечислять на указанные ими счета деньги с целью выявления преступников.