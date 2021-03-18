Раскрыта новая схема мошенников с выигрышем бесплатных лотерей

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Новая мошенническая схема получила распространение в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, речь идет об обмане под видом выигрышей бесплатных лотерей. Под ударом оказались клиенты российских банков.

Злоумышленники обещают финансовую выгоду в обмен на сведения о карте жертвы. По сценарию на электронную почту человека приходит письмо с якобы бесплатным лотерейным билетом. При этом отправитель таких сообщений обычно отличается от указанного в тексте.

"В честь своeго юбилeя дaрим вaм бесплатный лотерейный билет! Денежные выигрыши пeрвых нeскольких тyров – сaмые крyпные и могyт сoставлять от нескoльких десяткoв и сoтен тыcяч до нeскoльких миллиoнов рyблeй. Провeрьте билeт, чтoбы не yпустить свoй выигpыш", – обещают мошенники в тексте письма.

Как пишет СМИ, рассылка была сделана с подозрительных электронных адресов.

В крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото" предостерегли, что в Сети "работают" несколько тысяч мошеннических ресурсов. Все они представляются государственными лотереями.

"В "Столото" рекомендуют пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов", – посоветовали в компании.

В свою очередь, эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея отметил, что сайты, на которых происходит передача финансовых данных, часто используются мошенниками. Такие ресурсы просты при создании и имеют большой охват потенциальных жертв аферы.

Специалист подчеркнул, что злоумышленники могут придумывать различные маневры, чтобы выманить у человека деньги – юбилейный год, новый сезон лотереи или особый номер серии с красивыми цифрами.

"Самая распространенная схема мошенничества – это создание фейковой страницы оплаты для выманивания данных о карте. С этой информацией мошенники могут списывать деньги с привязанного счета, как если бы это был магазин", – пояснил Кривошея.

При случайном переходе на мошеннический ресурс стоит закрыть сайт и не вводить платежных данных. В случае попадания на компьютер вируса следует воспользоваться антивирусом.

Ранее московская полиция сообщала о случаях мошенничества на сайтах для поиска работы. Наиболее распространенный вариант обмана предполагает, что мошенники предлагают соискателям контакты прямого работодателя за вознаграждение.