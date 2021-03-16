В ЦБ дали рекомендации по борьбе с новой схемой мошенничества

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк рекомендовал россиянам, которые получили СМС от имени государственных структур о каких-либо выплатах, проверять данные на официальных сайтах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.
В пресс-службе отметили, что регулятор в курсе новой мошеннической схемы.
"В случае поступления сообщений от имени госструктур о каких-либо выплатах необходимо проверять информацию на официальном сайте данного ведомства или звонить по его официальным телефонам", – говорится в сообщении.
Также в Центробанке напомнили, что нельзя переходить по ссылкам, которые приходят в СМС или электронных письмах от неизвестных адресантов.
Ранее руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева предупредила о новой схеме мошенников с использованием фальшивых СМС. По словам специалиста, в рассылке указывается, что абонент якобы получил средства, которые являются "частью бонусного зачисления по программе поддержки". При этом пользователя также убеждают перейти по ссылке для подтверждения выплаты.
По словам Лазаревой, новая схема мошенничества похожа на рассылки в соцсетях в период пандемии коронавируса, однако теперь является более адресной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: