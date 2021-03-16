В ЦБ дали рекомендации по борьбе с новой схемой мошенничества

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Центробанк рекомендовал россиянам, которые получили СМС от имени государственных структур о каких-либо выплатах, проверять данные на официальных сайтах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В пресс-службе отметили, что регулятор в курсе новой мошеннической схемы.

"В случае поступления сообщений от имени госструктур о каких-либо выплатах необходимо проверять информацию на официальном сайте данного ведомства или звонить по его официальным телефонам", – говорится в сообщении.

Также в Центробанке напомнили, что нельзя переходить по ссылкам, которые приходят в СМС или электронных письмах от неизвестных адресантов.

Ранее руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева предупредила о новой схеме мошенников с использованием фальшивых СМС. По словам специалиста, в рассылке указывается, что абонент якобы получил средства, которые являются "частью бонусного зачисления по программе поддержки". При этом пользователя также убеждают перейти по ссылке для подтверждения выплаты.

По словам Лазаревой, новая схема мошенничества похожа на рассылки в соцсетях в период пандемии коронавируса, однако теперь является более адресной.