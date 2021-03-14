Россиянин лишился накоплений после 65 звонков мошенников

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Фото: depositphotos/stevanovicigor
Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД по региону, злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банка, позвонили ему более 65 раз с разных номеров с кодом Москвы. Каждый раз им удавалось узнать номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений – они уверяли мужчину, что это необходимо для защиты его денег.
Помимо кражи средств, мошенники оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч рублей. Отмечается, что при аналогичных обстоятельствах житель Читы потерял 50 тысяч рублей, переведя их якобы на "безопасные ячейки", чтобы защитить от хищения, а житель Хилокского района – 31 тысячу рублей.
Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин ранее рассказал, как определить, кто звонит с неизвестного номера.
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