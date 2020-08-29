Эксперт назвал способ определения скрытого номера

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Директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал, как определить скрытый номер телефона.

Для этого нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи. Однако нужно учитывать, что услуга платная, рассказал эксперт агентству "Прайм".

Также за деньги в офисе оператора можно заказать детализацию звонков, то есть распечатку всех номеров, с которых поступали звонки за определенный период.

Заблокировать такие звонки можно, скачав нужные приложения – их выбор очень широк, а пользоваться таким сервисом удобно и просто, добавил Мясоедов.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона из-за маркетингового шпионажа.