Эксперт посоветовал переходить на кнопочные телефоны

Фото: Depositphotos

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона из-за маркетингового шпионажа.

Эксперт по кибербезопасности пояснил "Вечерней Москве", что обычные приложения собирают информацию в пользу разработчиков. Это делается для того, чтобы навязывать потребителю большее число товаров.

"Даже когда вы устанавливаете простой плеер, он начинает запрашивать разрешение к контактам, сообщениям, геолокации, – объяснил Ульянов. – Это вполне легально и прописано в лицензионных соглашениях мелким шрифтом, просто чаще всего это никто не читает".

Ранее эксперты рассказали, как понять, что на телефоне установлена прослушка. Предполагается, что об этом свидетельствуют быстрый разряд батареи, сильный нагрев смартфона, самопроизвольные включения и выключения.