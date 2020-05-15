Почти 900 миллионов iPhone находится под угрозой взлома

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Агентство безопасности ZecOps обратило внимание на то, что в системе iPhone до сих пор не устранена ошибка, которая позволяет проникнуть в смартфон через почтовый клиент iOS, передает Forbes.

В организации подчеркнули, что в настоящий момент компания по производству техники не планирует решать эту проблему, преуменьшая проблему в системе безопасности. Несмотря на то что Apple сообщила об устранении ошибки с выходом обновления iOS 13.5 в будущем, в ZecOps сомневаются, что таким образом все смартфоны будут защищены.

В частности, в агентстве указывают на то, что не все пользователи iPhone смогут получить данный апдейт. Это связано с тем, что ряд устаревших моделей не поддерживают систему iOS 13 и обновление может пройти мимо таких смартфонов.

В ZecOps ранее отмечали, что эта ошибка является одной из самых старейших, которые находили в смартфонах Apple. Угроза взлома из-за этого бага, по словам представителей агентства, может преследовать все модели, начиная с тех, которые поддерживали версию операционной системы iOS 6. В связи с этим, в частности, в Германии рекомендовали гражданам удалить с iPhone приложение "Почта".

ZecOps призвало всех пользователей iPhone в целях безопасности убрать встроенный почтовый клиент и перейти на программы других разработчиков.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что существует несколько путей, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к личным данным в смартфоне. В частности, утечка может произойти из-за вредоносного программного обеспечения, атаки оборудования провайдера или сотового оператора или же использования технологических особенностей производителя смартфона.