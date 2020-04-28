Минпросвещения рекомендовало не использовать смартфоны при онлайн-обучении

09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство просвещения обновило рекомендации по организации онлайн-обучения. В ведомстве объявили, что смартфоны вредны для глаз и не подходят для дистанционных занятий. Об этом сообщает газета "Известия".
В новой версии рекомендаций, выпущенной 21 апреля, указано, что смартфоны могут оказать негативное влияние на здоровье школьника. В числе опасных факторов были указаны электромагнитное излучение, маленький экран, невозможность принять удобную для обучения форму и ряд иных показателей.
Как итог, в министерстве прописали, что "использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено". При этом не все семьи могут позволить себе более качественную технику в виде ноутбуков или стационарных компьютеров.
"С массовым переходом на удаленную занятость компьютеры нужны не только детям, но и обоим родителям. То есть если в семье есть хотя бы один школьник, получается, нужно как минимум три компьютера, ведь время работы на них постоянно пересекается. Мы упираемся в чисто экономические проблемы", – подчеркнул преподаватель факультета психологии и педагогики МПГУ Олег Баксанский.
В Минпросвещения не подготовили список разрешенной для онлайн-обучения техники. Документ содержит рекомендации по размещении компьютера и организации рабочего места школьника, в то время как планшеты не указаны в тексте вообще.
Кроме того, в ведомстве определили безопасное время нахождения за компьютером. Для учеников 1-4 классов норма составляет не больше 15 минут при обычном мониторе или 20-25 минут при наличии жидкокристаллического. Что касается уроков, то посещать в режиме онлайн советуют не больше одного.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что онлайн-обучение в школах не будут вводить на постоянной основе. Сенатор уточнила, что после снятия ограничений из-за коронавируса дети продолжат посещать школы.
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