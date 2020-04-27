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Общество

15:36

Перевод школьников на онлайн-обучение не планируется – Матвиенко

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Преседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что режим онлайн-обучения в школах не будет действовать на постоянной основе, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что по окончании пандемии коронавируса учащиеся вновь будут ходить в школы.

"Прошу вас, успокойтесь. Такие решения не планируются, ничто не может заменить живого общения", – заявила Матвиенко.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что не все школы и учителя были готовы к онлайн-обучению. В то же время при всех трудностях, отметил он, переход на дистанционное обучение позволил избежать массового заражения школьников.

Кроме того, стал известен порядок организации ОГЭ. Его планируют провести на базе школ, в которых учатся дети, которым предстоит пройти экзамен. ОГЭ пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года, однако по предметам по выбору экзамены проводиться не будут.

Что касается ЕГЭ, то его пока не планируют отменять. Однако Кравцов допустил возможность еще одного переноса госэкзаменов в случае повышенного риска для здоровья учеников.

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