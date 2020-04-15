Основной период ОГЭ планируют провести с 8 июня по 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной период государственной аттестации для девятых классов планируют провести с 8 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"Основной период государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что регионы и учредители заграншкол смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках указанного периода. ОГЭ по выбору в этом году организовываться не будет.

Добавляется, что учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки, смогут пересдать предметы в сентябре. В ведомстве подчеркнули, что 4 сентября пройдет дополнительный экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике.

Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период назначены на 14 сентября (русский язык), 15 сентября (математика) и на 18 сентября (русский язык и математика).

Накануне Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публиковать методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Также открыт доступ к двум вариантам КИМ по каждому предмету, подготовленным для сдачи ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что возможность отмены в этом году госэкзаменов из-за распространения коронавируса была исключена. Основные сроки ЕГЭ были перенесены на 8 июня. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.

