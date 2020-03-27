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Общество

13:51

Минпросвещения России переносит основные сроки ЕГЭ

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Основные сроки ЕГЭ в России перенесут. Минпросвещения РФ решило начать экзаменационный период с июня.

"Сроки проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена перенесены. ЕГЭ начнется 8 июня, ОГЭ – 9 июня", – цитирует министерство Агентство "Москва".

Ранее был перенесен досрочный этап. Изначально он должны был проходить с 20 марта по 13 апреля, но его отложили до июня. Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной до 8 апреля.

Основной этап ожидался в промежутке с 25 мая по 29 июня, его переносить не планировали. Дополнительный период – с 4 по 22 сентября.

Школьники страны пробудут на каникулах до 12 апреля. Информацию о досрочном завершении учебного года в министерстве просвещения опровергли. Каникулы ввели и для студентов.

В департаменте образования столицы уточнили, что на следующей неделе уроки по расписанию проводиться не будут. Тем не менее школьникам доступны учебные программы на портале "Дистанционное и электронное обучение".

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