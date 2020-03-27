Рособрнадзор продлил перерегистрацию участников досрочного периода ЕГЭ

Фото: Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ на основной до 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально досрочная сдача планировалась с 20 марта по 13 апреля. Но из-за распространения коронавируса ее перенесли, так что экзамены будет необходимо сдавать в основной период.

Основной этап приходится на промежуток с 25 мая по 29 июня, его переносить не планируют. Дополнительный проведут с 4 по 22 сентября. В общей сложности сдавать экзамены собирается около 797 тысяч человек.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Школьники страны уходят на каникулы до 12 апреля. Информацию о досрочном завершении учебного года в министерстве просвещения опровергли.

Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране.

В департаменте образования столицы уточнили, что на следующей неделе уроки по расписанию проводиться не будут. Тем не менее школьникам доступны учебные программы на портале "Дистанционное и электронное обучение".