Родителей призвали следить за пребыванием детей дома во время каникул

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Родителям рекомендуют строго следить за тем, чтобы дети, не посещающие школу во время каникул, находились дома. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.
Для сохранения здоровья важно, чтобы дети были не на улице, в кинотеатре, ТЦ, парках развлечений или других общественных местах, а дома, подчеркнули в департаменте. Там добавили, что во время выходной недели для учащихся начальных и дошкольных классов будут открыты дежурные группы, поскольку некоторые родители вынуждены продолжать работать.
В Депобре уточнили, что на следующей неделе уроки по расписанию проводиться не будут. Однако школьники могут воспользоваться обучающими и развивающими программами на портале "Дистанционное и электронное обучение".
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студентов российских вузов оправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Школьники страны уходят на каникулы до 12 апреля.
В то же время министерство просвещения опровергло информацию о досрочном завершении учебного года. Россиянам порекомендовали пользоваться только официальными источниками информации, к которым, в частности, относятся аккаунты ведомства в соцсетях и заявления в СМИ.
Не будут переносить и основной период ЕГЭ. Он должен проходить с 25 мая по 29 июня, а дополнительный – с 4 по 22 сентября. Досрочный этап, ранее запланированный на промежуток с 20 марта по 13 апреля, отложили на июнь.
Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране.
На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать. Ограничения коснутся и столичных парков.
Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом. На Москву приходится 546 случаев, из которых 136 выявлено за последние сутки.
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