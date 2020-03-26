Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло до 840

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 182 – до 840 человек, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Зарегистрировано два летальных случая. В то же время за сутки выздоровели 9 человек, а за весь период из больниц выписали 38 человек.

Случаи заражения зафиксировали в 56 регионах страны, а за последние сутки – в 18. В Бурятии диагноз поставили впервые. В Москве за последние сутки зафиксировали 136 новых случаев заражения коронавирусом.

В РФ ввели ряд ограничительных мер. Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство россиян могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми. Во время вынужденных каникул тем, кто работает, продолжат начислять заработную плату.

В ряде регионов, включая Москву, отменили учебные занятия, запретили массовые мероприятия, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми, а также с людьми с хроническими заболеваниями. Он призвал их соблюдать домашний режим.

Медучреждения перевели на усиленный режим работы. На территории города запрещено проводить любые спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия. Прекращена работа кинотеатров, фитнес-клубов, ледовых катков, боулингов и бильярдных, аттракционов и аквапарков, а также дискотек, клубов и других развлекательных объектов.

Школьники до 14 апреля переведены на домашнее обучение. Также прекращены занятия в колледжах и университетах. На время карантина для школьников, студентов вузов и колледжей, а также жителей старше 65 лет отменяется бесплатный проезд в транспорте.

С 30 марта по 3 апреля в столице приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые. Временно прекращается работа объектов розничной торговли. Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

На неделю закрываются для посещений ВДНХ, Парк имени Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково". Верующих москвичей призвали воздержаться от посещения религиозных объектов.

Прекращается предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека. Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

