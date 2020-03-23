Собянин поручил выделить пожилым москвичам матпомощь в связи с вирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все пожилые москвичи получат единовременную финансовую помощь. Об этом Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей будет выплачено авансом, еще 2 тысячи рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения", – объяснил мэр.

Дополнительная мера поддержки пожилых людей Москвы касается интернета и связи. При нулевом или отрицательном балансе отключать данные услуги временно не будут. Также временная отсрочка будет применяться в отношении взимания штрафов и пени по услугам ЖКХ.

Также Собянин призвал москвичей пожилого возраста соблюдать домашний режим. Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, являются уязвимой группой по COVID-19.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

