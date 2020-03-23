Более 120 тысяч москвичей обратилось на горячую линию с вопросами о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 120 тысяч человек обратилось на горячую линию департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Из них 20 тысяч оставили заявки на получение больничных листов. Еще 45 тысяч позвонили, чтобы сообщить о возвращении из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, на них составлены анкеты.

"Мы настоятельно просим москвичей делать это, потому что так мы сможем оперативно связаться с человеком из группы риска в случае необходимости", – подчеркнула Ракова.

Такую систему разработали в рамках исполнения указа Сергея Собянина о введении в столице режима повышенной готовности. 70% звонков приходится на вопросы москвичей о новой коронавирусной инфекции.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 292 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

Минтруд совместно с Фондом социального страхования запустил механизм, который дает находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контактов с потенциальными носителями вируса.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Специалисты пояснили, что первая выплата должна произойти после семи календарных дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия больничного листа.

Также прилетевшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией могут онлайн заполнить анкету на mos.ru. В анкете нужно уточнить, из какой страны и каким рейсом прибыл гражданин, а также оставить контактные данные для связи.

Задать вопросы о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09. Операторы принимают звонки каждый день с 08:00 до 21:00.

