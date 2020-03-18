Находящиеся на карантине смогут оформить больничный лист удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Граждане, которые находятся на 14-дневном карантине в связи с распространением коронавируса, смогут оформить больничный лист дистанционно. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты РФ.

"Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контактов с потенциальными носителями вируса", – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В ведомстве рассказали, что оформить больничный лист можно на сайте Фонда социального страхования. Для этого необходимо предоставить фото документов, подтверждающих выезд, и заявление. Новый порядок вступит в силу с 20 марта.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Специалисты пояснили, что первая выплата должна произойти после семи календарных дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия больничного листа.

Также прилетевшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией могут онлайн заполнить анкету на mos.ru. В анкете нужно уточнить, из какой страны и каким рейсом прибыл гражданин, а также оставить контактные данные для связи.

Задать вопросы о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09. Операторы принимают звонки каждый день с 08:00 до 21:00.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 179 тысяч человек.

