Досрочный период ЕГЭ переносится на лето из-за коронавируса

09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Досрочный этап Единого государственного экзамена перенесут на июнь. Сдвинуть данный период сдачи экзаменов решили на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
При этом соответствующий документ уже находится в Минюсте.
По словам Музаева, досрочно сдавать ЕГЭ в 2020 году планировали 32 тысячи человек. Всех, кто подал заявки, перенесли на основной этап в июне.
Осуществляться проверка ЕГЭ будет в ускоренном режиме. Основной период в этом году проводится с 25 мая по 29 июня. Кроме того, с 4 по 22 сентября запланирован дополнительный этап. В общей сложности сдавать экзамены планируют порядка 797 тысяч человек.
Впервые COVID-19 зафиксировали в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Согласно последним данным, в мире заразилось свыше 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
В России, по последним сведениям, зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные. Пятеро пациентов выздоровели, они выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без симптомов. Продолжается разработка вакцины.
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