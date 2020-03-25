Зарплаты учителей не снизятся из-за перевода на дистанционное обучение – Собянин

20:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ рассказал, что переход на дистанционный режим обучения никак не отразится на доходах учителей.
Он подчеркнул, что преподаватели не должны нести ответственность за ситуацию, сложившуюся в результате распространения коронавирусной инфекции.
"Зарплата не должна быть ниже той, которую они получали до этой ситуации. Деньги на это заложены. Нормативы финансирования остались прежними, никто их не урезал", – отметил Собянин.
Также мэр Москвы указал на то, что режим дистанционного обучения подразумевает и удаленный контроль знаний, которые получают школьники. Кроме того, сложившаяся ситуация не должна препятствовать подготовке к экзаменам.
"Это и возможности проведения экзаменов, опросов, подготовка к ЕГЭ. Никто ничего этого не отменял", – сказал Собянин.
Также мэр Москвы заявил, что столичные центральные парки и иные увеселительные точки могут быть закрыты в связи с распространением коронавируса. Распоряжение также коснется ресторанов и кафе. Собянин напомнил, что нерабочая неделя вводится для борьбы с распространением COVID-19.
Об объявлении выходного периода рассказал президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам. Позже был подписан соответствующий указ, где также сообщается о группах работников, на которых не распространяется вводимый режим.
За последние сутки численность случаев заражения коронавирусом в столице выросло с 290 до 410. Всего в России в настоящий момент зафиксировано 658 эпизодов инфицирования COVID-19.
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