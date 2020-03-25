В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Двое пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Диагнозы пациентам 88 и 73 лет поставили прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.
По информации ВОЗ, в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число заразившихся в России за последние сутки выросло до 658 человек. Случаи зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции – 112 тысяч человек.
На Москву приходится 120 новых случаев, всего их 410, количество выздоровевших пациентов – 15. Столичная полиция порекомендовала гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми. Сергей Собянин ввел домашний режим для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Нарушителей будут выявлять с помощью системы городского видеонаблюдения.
В столичном транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также тех людей, которых мэр призывал соблюдать режим самоизоляции.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
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