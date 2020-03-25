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Общество

19:01

Нарушителей режима самоизоляции в Москве будут выявлять с помощью видеокамер

общество безопасность город

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Столичная полиция порекомендовала гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми. Данные меры могут помочь в профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Московские полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения режима карантина и самоизоляции с целью предотвращения заражения и распространения коронавирусной инфекции", – заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По словам специалиста, патрульные и участковые уже задействованы для обеспечения мер безопасности граждан.

Васенин напомнил о введенном мэром Москвы Сергеем Собяниным домашнем режиме для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Нарушителей режима будут выявлять с помощью системы городского видеонаблюдения.

В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

Для обеспечения безопасности граждан правительство РФ поручило закрыть ночные клубы и кинотеатры из-за коронавируса. Кроме того, у школьников и людей пожилого возраста временно не будет работать услуга льготного проезда в общественном транспорте.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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